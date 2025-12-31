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Power bank USB

DLP1710CR/97

Power bank yang ramping dan bertenaga

Baterai lithium polimer berkapasitas besar 10000mAh yang aman. Tidak perlu repot lagi saat ponsel Anda kehabisan baterai. Pengisian cepat Tipe-C 3 A dan USB-A 2,4 A untuk mengisi daya perangkat terbaru Anda. Input Micro USB dan Tipe-C.

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dengan paket daya cadangan portabel

Power bank yang ramping dan bertenaga

  • 10.000 mAh

  • Mengisi daya dengan cepat

  • Baterai litium polimer

  • Port Tipe-C

2 port USB mengisi daya dua perangkat secara bersamaan

2 port USB mengisi daya dua perangkat secara bersamaan

Port USB-C untuk perangkat seluler terbaru

USB-C adalah konektor pengisian daya terbaru yang digunakan oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera luar ruangan, dan tablet.

Pengisian daya cepat 5V/2,4A

Spesifikasi Teknis

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