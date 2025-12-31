Power bank yang ramping dan bertenaga

Baterai lithium polimer berkapasitas besar 10000mAh yang aman. Tidak perlu repot lagi saat ponsel Anda kehabisan baterai. Pengisian cepat Tipe-C 3 A dan USB-A 2,4 A untuk mengisi daya perangkat terbaru Anda. Input Micro USB dan Tipe-C.