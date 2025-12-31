2 year warranty
Dihentikan
DLP1710CY/97
Power bank yang ramping dan bertenaga
Baterai lithium polimer berkapasitas besar 10000mAh yang aman. Tidak perlu repot lagi saat ponsel Anda kehabisan baterai. Pengisian cepat Tipe-C 3 A dan USB-A 2,4 A untuk mengisi daya perangkat terbaru Anda. Input Micro USB dan Tipe-C.
10.000 mAh
Mengisi daya dengan cepat
Baterai litium polimer
Port Tipe-C
Lampu LED bersinar lembut agar Anda segera mengetahui bahwa unit memiliki daya.
Kabel micro-USB ke USB 2.0 yang disertakan, digunakan untuk ponsel, kamera digital, dan perangkat genggam lain yang menggunakan koneksi micro-USB. Bawa selalu, simpan di meja, atau jadikan pengganti kabel yang hilang sehingga Anda selalu bisa terhubung dan mengisi daya saat dibutuhkan.
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