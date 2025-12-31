2 year warranty
Dihentikan
DLP1710QN/97
Power bank yang ramping dan bertenaga
Baterai lithium polimer berkapasitas besar 10000mAh yang aman. Tidak perlu repot lagi saat ponsel Anda kehabisan baterai. Pengisian cepat Tipe-C 3 A dan USB-A 2,4 A untuk mengisi daya perangkat terbaru Anda. Input Micro USB dan Tipe-C.
10.000 mAh
Mengisi daya dengan cepat
Baterai litium polimer
Port Tipe-C
2 port USB mengisi daya dua perangkat secara bersamaan
USB-C adalah konektor pengisian daya terbaru yang digunakan oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera luar ruangan, dan tablet.
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