2 year warranty
Dihentikan
DLP1710QV/97
Power bank. Kapasitas 10000mAh
Kapasitas 10000mAh dengan baterai litium polimer yang aman. Tidak perlu panik saat baterai ponsel Anda habis. Inilah pasangan perjalanan ideal yang menyediakan daya untuk semua perangkat seluler Anda.
10.000 mAh
2 port pengisi daya USB
Baterai litium polimer
Tidak usah menunggu lama saat perangkat Anda mengisi daya! Output daya pada pengisi daya ini memastikan perangkat terisi penuh lebih cepat dibandingkan dengan pengisi daya standar yang tidak begitu kuat.
Meski Anda tidak di dekat pengisi daya dinding atau mobil, Anda bisa mengisi daya baterai perangkat dengan paket baterai praktis ini. Paket baterai cerdas ini mengisi daya terlebih dulu, jadi Anda cukup melepas paket setelah digunakan dan tetap memiliki baterai yang penuh.
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