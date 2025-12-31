2 year warranty
Dihentikan
DLP1720QN/97
Power bank. Kapasitas 20000mAh Biru muda
Input Micro USB, Input / Output USB Tipe C. Output USB Tipe A.
20.000 mAh
Pengisian cepat
Baterai litium polimer
USB Tipe C PD
USB-C adalah konektor pengisian daya terbaru yang digunakan oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera outdoor, dan tablet. PD (Power delivery) adalah standar USB bagi power delivery yang menetapkan standar power delivery sebesar 15W, 27W, 45W, hingga 100W.
2 port USB mengisi daya dua perangkat secara bersamaan
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