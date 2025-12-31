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Power bank USB

DLP1810CV/00

Power bank yang ramping dan bertenaga

Kapasitas 10.000 mAh yang besar dengan baterai Li-polimer yang aman. Tidak perlu repot lagi saat ponsel Anda kehabisan baterai. Pengisian daya cepat USB-C 3A dan USB-A ganda untuk mengisi daya perangkat mutakhir Anda.

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dengan paket daya cadangan portabel

Power bank yang ramping dan bertenaga

  • 10.000 mAh

  • Port pengisian daya USB A & USB C

  • Baterai litium polimer

  • Perak

Lampu LED indikator daya

Lampu LED yang tidak mencolok menyala lembut agar Anda dapat mengetahui secara sekilas bahwa perangkat telah menyala.

Perlindungan cerdas terhadap panas berlebih, tegangan berlebih & arus berlebih

Perlindungan cerdas terhadap panas berlebih, tegangan berlebih, dan arus berlebih

Spesifikasi Teknis

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