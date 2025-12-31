2 year warranty
DLP1810CV/00
Power bank yang ramping dan bertenaga
Kapasitas 10.000 mAh yang besar dengan baterai Li-polimer yang aman. Tidak perlu repot lagi saat ponsel Anda kehabisan baterai. Pengisian daya cepat USB-C 3A dan USB-A ganda untuk mengisi daya perangkat mutakhir Anda.
10.000 mAh
Port pengisian daya USB A & USB C
Baterai litium polimer
Perak
Lampu LED yang tidak mencolok menyala lembut agar Anda dapat mengetahui secara sekilas bahwa perangkat telah menyala.
Perlindungan cerdas terhadap panas berlebih, tegangan berlebih, dan arus berlebih
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