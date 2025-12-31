2 year warranty
DLP1810CW/00
Power bank yang ramping dan bertenaga
Kapasitas 10.000 mAh yang besar dengan baterai Li-polimer yang aman. Tidak perlu repot lagi saat ponsel Anda kehabisan baterai. Pengisian daya cepat USB-C 3A dan USB-A ganda untuk mengisi daya perangkat mutakhir Anda.
10.000 mAh
Port pengisian daya USB A & USB C
Baterai litium polimer
Putih
Lampu LED bersinar lembut agar Anda segera mengetahui bahwa unit memiliki daya.
Meski Anda tidak di dekat pengisi daya dinding atau mobil, Anda bisa mengisi daya baterai perangkat dengan paket baterai praktis ini. Paket baterai cerdas ini mengisi daya terlebih dulu, jadi Anda cukup melepas paket setelah digunakan dan tetap memiliki baterai yang penuh.
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