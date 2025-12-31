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Power bank USB

DLP1810CW/00

Power bank yang ramping dan bertenaga

Kapasitas 10.000 mAh yang besar dengan baterai Li-polimer yang aman. Tidak perlu repot lagi saat ponsel Anda kehabisan baterai. Pengisian daya cepat USB-C 3A dan USB-A ganda untuk mengisi daya perangkat mutakhir Anda.

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dengan paket daya cadangan portabel

Power bank yang ramping dan bertenaga

  • 10.000 mAh

  • Port pengisian daya USB A & USB C

  • Baterai litium polimer

  • Putih

Lampu indikator LED

Lampu LED bersinar lembut agar Anda segera mengetahui bahwa unit memiliki daya.

Berfungsi di mana pun - cocok saat Anda tidak di dekat sumber daya

Meski Anda tidak di dekat pengisi daya dinding atau mobil, Anda bisa mengisi daya baterai perangkat dengan paket baterai praktis ini. Paket baterai cerdas ini mengisi daya terlebih dulu, jadi Anda cukup melepas paket setelah digunakan dan tetap memiliki baterai yang penuh.

Pengisian daya cepat 5 V/3 A

Spesifikasi Teknis

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