2 year warranty
Dihentikan
DLP2508/97
Pengisi daya dinding Ultra Cepat PD+ QC 3.0
Isi daya 2 ponsel secara bersamaan atau satu tablet dengan kecepatan penuh menggunakan Smart Protection untuk mencegah kerusakan pada perangkat berharga Anda. 2 output USB:18W PD & QC 3.0
Pengiriman Daya
QC 3.0
Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, dan arus berlebih
Kompatibel dengan iPad, iPhone, iPod, Nook, LG, Motorola, Samsung, HTC, Nokia, Sony Ericsson, Kindle, dan mayoritas perangkat USB.
2 port USB mengisi daya dua perangkat secara bersamaan
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