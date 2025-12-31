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Pengisi daya dinding

DLP2508/97

Pengisi daya dinding Ultra Cepat PD+ QC 3.0

Isi daya 2 ponsel secara bersamaan atau satu tablet dengan kecepatan penuh menggunakan Smart Protection untuk mencegah kerusakan pada perangkat berharga Anda. 2 output USB:18W PD & QC 3.0

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dengan dua port USB

Pengisi daya dinding Ultra Cepat PD+ QC 3.0

  • Pengiriman Daya

  • QC 3.0

Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, & arus berlebih

Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, dan arus berlebih

Bisa digunakan dengan iPad, iPhone, Nokia, Samsung, LG, HTC, dan lain-lain

Kompatibel dengan iPad, iPhone, iPod, Nook, LG, Motorola, Samsung, HTC, Nokia, Sony Ericsson, Kindle, dan mayoritas perangkat USB.

2 port USB mengisi daya dua perangkat secara bersamaan

2 port USB mengisi daya dua perangkat secara bersamaan

Spesifikasi Teknis

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