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Pengisi Daya Mobil

DLP2520/00

Pengisi daya mobil USB Ganda

Isi daya ponsel dan tablet sekaligus dalam kecepatan penuh untuk memulihkan daya maksimal secara singkat di dalam mobil. Smart Protection mencegah kerusakan pada perangkat kesayangan Anda. Total 3,1A dengan output maks. 15,5W.

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Maksimum output 15,5 W

Pengisi daya mobil USB Ganda

  • 2 port pengisi daya USB

2 port USB mengisi daya dua perangkat secara bersamaan

2 port USB mengisi daya dua perangkat secara bersamaan

Mengisi daya dari outlet 12V mobil

Pengisi daya ringkas ini mudah disambungkan ke outlet 12V mobil dan perangkat Anda untuk pengisian daya yang mudah dan praktis saat di jalan.

Kompatibel dengan tablet, smartphone, dan mayoritas perangkat USB

Spesifikasi Teknis

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