2 year warranty
Dihentikan
DLP2520/00
Pengisi daya mobil USB Ganda
Isi daya ponsel dan tablet sekaligus dalam kecepatan penuh untuk memulihkan daya maksimal secara singkat di dalam mobil. Smart Protection mencegah kerusakan pada perangkat kesayangan Anda. Total 3,1A dengan output maks. 15,5W.
2 port pengisi daya USB
2 port USB mengisi daya dua perangkat secara bersamaan
Pengisi daya ringkas ini mudah disambungkan ke outlet 12V mobil dan perangkat Anda untuk pengisian daya yang mudah dan praktis saat di jalan.
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