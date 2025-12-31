2 year warranty
DLP2681X/97
Pengisi daya dinding dengan 2 port Tipe-C dan USB
Isi daya perangkat terbaru Anda dari port USB-C dengan dukungan PD untuk mengoptimalkan pengisian daya dan menghemat waktu. Gunakan juga port USB-A untuk mengisi daya perangkat lainnya secara bersamaan.
Pengiriman Daya
3 port pengisian daya USB
USB-C adalah standar konektor pengisian daya terbaru, yang kini juga diadopsi oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera, dan tablet. PD (Power delivery) adalah standar USB untuk pengiriman daya yang lebih besar dan pengisian daya yang cepat.
Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, dan arus berlebih
Pengisi daya dinding yang menggunakan teknologi GaN (Gallium Nitride) akan menggunakan lebih sedikit komponen listrik dan memiliki kinerja panas yang lebih baik. Pengisi daya yang ringkas ini dapat memberikan lebih banyak daya dengan waktu pengisian yang lebih singkat. Peningkatan daya ini mampu mengalirkan daya ke laptop modern dengan koneksi USB-C.
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