Pengisi daya dinding dengan teknologi GaN

Pengisi daya dinding yang menggunakan teknologi GaN (Gallium Nitride) akan menggunakan lebih sedikit komponen listrik dan memiliki kinerja panas yang lebih baik. Pengisi daya yang ringkas ini dapat memberikan lebih banyak daya dengan waktu pengisian yang lebih singkat. Peningkatan daya ini mampu mengalirkan daya ke laptop modern dengan koneksi USB-C.