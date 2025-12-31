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DLP2682CW/00
Pengisi daya dinding dengan 2 port USB-C dan USB-A
Isi daya laptop dan perangkat terbaru dari port USB-C. Mendukung modul pengisian daya PD3.0 dan QC 4+ untuk meminimalkan waktu pengisian daya. Port USB-A mengisi daya perangkat Anda yang lain secara bersamaan. Tersedia bersama colokan EU, UK, AU yang dapat dilepas.
Port pengisian daya USB A & USB C
Pengiriman Daya
QC 4+
PPS
USB-C adalah standar konektor pengisian daya terbaru, yang kini juga diadopsi oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera, dan tablet. PD (Power delivery) adalah standar USB untuk pengiriman daya yang lebih besar dan pengisian daya yang cepat.
Perlindungan cerdas terhadap panas berlebih, tegangan berlebih, dan arus berlebih
Pengisi daya dinding yang menggunakan teknologi GaN (Gallium Nitride) akan menggunakan lebih sedikit komponen listrik dan memiliki kinerja panas yang lebih baik. Pengisi daya yang ringkas ini dapat memberikan lebih banyak daya dengan waktu pengisian yang lebih singkat. Peningkatan daya ini mampu mengalirkan daya ke laptop modern dengan koneksi USB-C.
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