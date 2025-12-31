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Pengisi daya dinding

DLP2682CW/00

Pengisi daya dinding dengan 2 port USB-C dan USB-A

Isi daya laptop dan perangkat terbaru dari port USB-C. Mendukung modul pengisian daya PD3.0 dan QC 4+ untuk meminimalkan waktu pengisian daya. Port USB-A mengisi daya perangkat Anda yang lain secara bersamaan. Tersedia bersama colokan EU, UK, AU yang dapat dilepas.

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65 W dengan QC 4+ dan PD 3.0

Pengisi daya dinding dengan 2 port USB-C dan USB-A

  • Port pengisian daya USB A & USB C

  • Pengiriman Daya

  • QC 4+

  • PPS

Port USB-C dengan dukungan Power Delivery

USB-C adalah standar konektor pengisian daya terbaru, yang kini juga diadopsi oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera, dan tablet. PD (Power delivery) adalah standar USB untuk pengiriman daya yang lebih besar dan pengisian daya yang cepat.

Perlindungan cerdas terhadap panas berlebih, tegangan berlebih & arus berlebih

Perlindungan cerdas terhadap panas berlebih, tegangan berlebih, dan arus berlebih

Pengisi daya dinding dengan teknologi GaN

Pengisi daya dinding yang menggunakan teknologi GaN (Gallium Nitride) akan menggunakan lebih sedikit komponen listrik dan memiliki kinerja panas yang lebih baik. Pengisi daya yang ringkas ini dapat memberikan lebih banyak daya dengan waktu pengisian yang lebih singkat. Peningkatan daya ini mampu mengalirkan daya ke laptop modern dengan koneksi USB-C.

Spesifikasi Teknis

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