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Power bank USB

DLP2711CB/00

Power bank yang ramping dan bertenaga

Kapasitas besar 10000mAh dengan baterai Li-polimer yang aman. Tidak perlu repot lagi saat ponsel Anda kehabisan baterai. Pengisian daya cepat port USB-A dan USB-C ganda mendukung QC 3.0 dan PD3.0.

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dengan paket daya cadangan portabel

Power bank yang ramping dan bertenaga

  • 10.000 mAh

  • Port pengisian daya USB A & USB C

  • QC 3.0 dan PD 3.0

  • PPS

Lampu LED indikator daya

Lampu LED yang tidak mencolok menyala lembut agar Anda dapat mengetahui secara sekilas bahwa perangkat telah menyala.

Pengisian daya menggunakan USB-C Programmable Power Supply (PPS)

PPS (Programmable Power Supply) adalah standar teknologi pengisian cepat untuk perangkat USB-C. Teknologi ini menyesuaikan voltase dan arus secara real-time, bergantung pada status pengisian daya perangkat, menyediakan daya maksimum. Cara cerdas untuk mengurangi waktu pengisian daya dengan aman.

Mengisi 50% dalam 30 menit

Pengisian cepat - Isi daya ponsel Anda hingga 50% hanya dalam 30 menit.

Spesifikasi Teknis

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