2 year warranty
DLP2711CB/00
Power bank yang ramping dan bertenaga
Kapasitas besar 10000mAh dengan baterai Li-polimer yang aman. Tidak perlu repot lagi saat ponsel Anda kehabisan baterai. Pengisian daya cepat port USB-A dan USB-C ganda mendukung QC 3.0 dan PD3.0.
10.000 mAh
Port pengisian daya USB A & USB C
QC 3.0 dan PD 3.0
PPS
Lampu LED yang tidak mencolok menyala lembut agar Anda dapat mengetahui secara sekilas bahwa perangkat telah menyala.
PPS (Programmable Power Supply) adalah standar teknologi pengisian cepat untuk perangkat USB-C. Teknologi ini menyesuaikan voltase dan arus secara real-time, bergantung pada status pengisian daya perangkat, menyediakan daya maksimum. Cara cerdas untuk mengurangi waktu pengisian daya dengan aman.
Pengisian cepat - Isi daya ponsel Anda hingga 50% hanya dalam 30 menit.
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