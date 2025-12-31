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Power bank USB

DLP2722NB/97

Power bank

·Port USB: 2-output ·Output: 5 V/2,1 A+1A (MAKS 2,1 A) ·Input : 5 V/2 A ·Aksesori: 1 Kabel Micro USB

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Dengan cadangan daya 20000 mAh yang portabel

Power bank

  • 20.000 mAh

  • Hitam

Bersertifikasi Qi oleh Wireless Power Consortium

Kabel micro-USB disertakan untuk menghubungkan dan mengisi daya

Kabel micro-USB ke USB 2.0 yang disertakan, digunakan untuk ponsel, kamera digital, dan perangkat genggam lain yang menggunakan koneksi micro-USB. Bawa selalu, simpan di meja, atau jadikan pengganti kabel yang hilang sehingga Anda selalu bisa terhubung dan mengisi daya saat dibutuhkan.

Perlindungan hubungan pendek akan melindungi diri Anda dan peralatan Anda

Perlindungan hubungan pendek akan melindungi diri Anda dan peralatan Anda apabila terjadi hubungan pendek.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Kecepatan pengisian daya tergantung pada kondisi pengisian daya, termasuk perangkat dan adaptor daya.