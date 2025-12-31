2 year warranty
Dihentikan
DLP2722NW/97
Power bank
·Port USB: 2-output ·Output: 5 V/2,1 A+1A (MAKS 2,1 A) ·Input : 5 V/2 A ·Aksesori: 1 Kabel Micro USB
20.000 mAh
Putih
Indikator LED membantu Anda mengetahui apakah perangkat mendapat daya atau tidak.
Kabel micro-USB ke USB 2.0 yang disertakan, digunakan untuk ponsel, kamera digital, dan perangkat genggam lain yang menggunakan koneksi micro-USB. Bawa selalu, simpan di meja, atau jadikan pengganti kabel yang hilang sehingga Anda selalu bisa terhubung dan mengisi daya saat dibutuhkan.
Perlindungan hubungan pendek akan melindungi diri Anda dan peralatan Anda apabila terjadi hubungan pendek.
Ulasan
Kecepatan pengisian daya tergantung pada kondisi pengisian daya, termasuk perangkat dan adaptor daya.