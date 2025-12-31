2 year warranty
Dihentikan
DLP3303NB/40
3 Pengisi daya dinding USB
Isi daya ponsel dan tablet dengan cepat bersamaan dengan memulihkan daya maksimal secara singkat. Smart Protection mencegah perangkat kesayangan Anda rusak. Total output maks. DC 5 V 2,4 A + QC 18 W
3 port pengisian daya USB
Pengisian USB 2,4A
Pengisian daya cepat QC 3.0
Pengisian daya cepat 5V/2,1A untuk mengisi daya 2 ponsel atau 1 tablet dengan kecepatan penuh
Teknologi pengisian daya cepat untuk mengisi daya perangkat lebih cepat dengan mengoptimalkan arus dan tegangan pengisian.
Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, dan arus berlebih
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