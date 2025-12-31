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        Dihentikan

        Pengisi daya dinding USB

        DLP4317CD/97

        Set Kombo: Pengisi daya dinding 18 W + kabel pengisi daya

        Mengisi daya dengan cepat disertai 2 Output USB PD18W + QC3.0. Kabel Tipe-C hingga Tipe-C sepanjang 1,2 m. Voltase input: soket adaptor AC 100 - 240 V UE.

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        PD 18 W dengan QC 3.0

        Set Kombo: Pengisi daya dinding 18 W + kabel pengisi daya

        • USB Ganda

        • Port pengisian daya USB A dan Tipe C

        • QC 3.0 dan PD

        Mengisi 50% dalam 30 menit

        Pengisian cepat - Isi daya ponsel Anda hingga 50% hanya dalam 30 menit.

        1 port USB-A dan 1 port USB-C mengisi daya dua peranglat secara bersamaan

        1 port USB-A dan 1 port USB-C mengisi daya dua perangkat secara bersamaan. Port USB-A kompatibel dengan sebagian besar perangkat dengan pengisian daya USB. Sementara USB-C adalah konektor pengisian daya terbaru yang kini diadopsi oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera luar ruang, dan tablet.

        Port USB-C dengan dukungan Power Delivery

        USB-C adalah konektor pengisian daya terbaru yang digunakan oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera outdoor, dan tablet. PD (Power delivery) adalah standar USB bagi power delivery yang menetapkan standar power delivery sebesar 15W, 27W, 45W, hingga 100W.

        Spesifikasi Teknis

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