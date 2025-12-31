2 year warranty
Dihentikan
DLP4317CD/97
Set Kombo: Pengisi daya dinding 18 W + kabel pengisi daya
Mengisi daya dengan cepat disertai 2 Output USB PD18W + QC3.0. Kabel Tipe-C hingga Tipe-C sepanjang 1,2 m. Voltase input: soket adaptor AC 100 - 240 V UE.
USB Ganda
Port pengisian daya USB A dan Tipe C
QC 3.0 dan PD
Pengisian cepat - Isi daya ponsel Anda hingga 50% hanya dalam 30 menit.
1 port USB-A dan 1 port USB-C mengisi daya dua perangkat secara bersamaan. Port USB-A kompatibel dengan sebagian besar perangkat dengan pengisian daya USB. Sementara USB-C adalah konektor pengisian daya terbaru yang kini diadopsi oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera luar ruang, dan tablet.
USB-C adalah konektor pengisian daya terbaru yang digunakan oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera outdoor, dan tablet. PD (Power delivery) adalah standar USB bagi power delivery yang menetapkan standar power delivery sebesar 15W, 27W, 45W, hingga 100W.
Ulasan