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        Dihentikan

        Pengisi daya dinding USB

        DLP4317CW/97

        Pengisi daya dinding Port tipe USB A & Tipe-C

        Isi daya perangkat terbaru dengan port Tipe-C ini untuk mengoptimalkan daya dan waktu pengisian. Output 3 A.

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        Hantaran Daya Maksimal 18 W

        Pengisi daya dinding Port tipe USB A & Tipe-C

        • USB Ganda

        • Port pengisian daya USB A dan Tipe C

        • QC 3.0 dan PD

        • Putih

        Kecepatan penuh 2,1A dapat mengisi daya 2 ponsel atau 1 tablet bersamaan

        Pengisian daya cepat 5V/2,1A untuk mengisi daya 2 ponsel atau 1 tablet dengan kecepatan penuh

        1 port USB-A dan 1 port USB-C mengisi daya dua peranglat secara bersamaan

        1 port USB-A dan 1 port USB-C mengisi daya dua perangkat secara bersamaan. Port USB-A kompatibel dengan sebagian besar perangkat dengan pengisian daya USB. Sementara USB-C adalah konektor pengisian daya terbaru yang kini diadopsi oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera luar ruang, dan tablet.

        Teknologi Pengisian Daya Cepat untuk mengoptimalkan kecepatan pengisian daya

        Teknologi pengisian daya cepat untuk mengisi daya perangkat lebih cepat dengan mengoptimalkan arus dan tegangan pengisian.

        Spesifikasi Teknis

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