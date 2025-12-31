2 year warranty
Dihentikan
DLP4317CW/97
Pengisi daya dinding Port tipe USB A & Tipe-C
Isi daya perangkat terbaru dengan port Tipe-C ini untuk mengoptimalkan daya dan waktu pengisian. Output 3 A.
USB Ganda
Port pengisian daya USB A dan Tipe C
QC 3.0 dan PD
Putih
Pengisian daya cepat 5V/2,1A untuk mengisi daya 2 ponsel atau 1 tablet dengan kecepatan penuh
1 port USB-A dan 1 port USB-C mengisi daya dua perangkat secara bersamaan. Port USB-A kompatibel dengan sebagian besar perangkat dengan pengisian daya USB. Sementara USB-C adalah konektor pengisian daya terbaru yang kini diadopsi oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera luar ruang, dan tablet.
Teknologi pengisian daya cepat untuk mengisi daya perangkat lebih cepat dengan mengoptimalkan arus dan tegangan pengisian.
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