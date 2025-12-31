2 year warranty
Dihentikan
DLP4318CW/97
Pengisi daya dinding Port tipe USB A & Tipe-C
Isi daya perangkat terbaru dengan port Tipe-C ini untuk mengoptimalkan daya dan waktu pengisian. Output 3 A.
USB Ganda
Port pengisian daya USB A dan Tipe C
QC 3.0 dan PD
Putih
USB-C adalah konektor pengisian daya terbaru yang digunakan oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera outdoor, dan tablet. PD (Power delivery) adalah standar USB bagi power delivery yang menetapkan standar power delivery sebesar 15W, 27W, 45W, hingga 100W.
1 port USB-A dan 1 port USB-C mengisi daya dua perangkat secara bersamaan. Port USB-A kompatibel dengan sebagian besar perangkat dengan pengisian daya USB. Sementara USB-C adalah konektor pengisian daya terbaru yang kini diadopsi oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera luar ruang, dan tablet.
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