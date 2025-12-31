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Pengisi daya dinding USB

DLP4319CW/97

Pengisi daya dinding Port tipe USB A & Tipe-C

Isi daya perangkat terbaru dengan port Tipe-C ini untuk mengoptimalkan daya dan waktu pengisian. Output 3 A. Soket BS

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Hantaran Daya Maksimal 18 W

Pengisi daya dinding Port tipe USB A & Tipe-C

  • USB Ganda

  • Port pengisian daya USB A dan Tipe C

  • QC 3.0 dan PD

1 port USB-A dan 1 port USB-C mengisi daya dua peranglat secara bersamaan

1 port USB-A dan 1 port USB-C mengisi daya dua perangkat secara bersamaan. Port USB-A kompatibel dengan sebagian besar perangkat dengan pengisian daya USB. Sementara USB-C adalah konektor pengisian daya terbaru yang kini diadopsi oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera luar ruang, dan tablet.

Port USB-C dengan dukungan Power Delivery

USB-C adalah konektor pengisian daya terbaru yang digunakan oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera outdoor, dan tablet. PD (Power delivery) adalah standar USB bagi power delivery yang menetapkan standar power delivery sebesar 15W, 27W, 45W, hingga 100W.

Spesifikasi Teknis

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