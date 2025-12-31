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Pengisi Daya Mobil

DLP4526C/97

Pengisi daya mobil

Pengisi daya mobil Aloi Seng dengan 2 stopkontak USB: soket USB-A dan USB Tipe-C

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Output 18W

Pengisi daya mobil

  • Pengiriman Daya

  • QC 3.0

Berfungsi dengan perangkat berbasis USB

Unit universal ini memiliki koneksi USB untuk digunakan dengan perangkat berbasis USB melalui kabel USB perangkat yang sudah dimiliki atau dapat dibeli terpisah.

Berfungsi di mana pun - cocok saat Anda tidak di dekat sumber daya

Meski Anda tidak di dekat pengisi daya dinding atau mobil, Anda bisa mengisi daya baterai perangkat dengan paket baterai praktis ini. Paket baterai cerdas ini mengisi daya terlebih dulu, jadi Anda cukup melepas paket setelah digunakan dan tetap memiliki baterai yang penuh.

2 USB untuk mengisi daya 2 perangkat secara bersamaan

Spesifikasi Teknis

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