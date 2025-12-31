2 year warranty
Dihentikan
DLP4526C/97
Pengisi daya mobil
Pengisi daya mobil Aloi Seng dengan 2 stopkontak USB: soket USB-A dan USB Tipe-C
Pengiriman Daya
QC 3.0
Unit universal ini memiliki koneksi USB untuk digunakan dengan perangkat berbasis USB melalui kabel USB perangkat yang sudah dimiliki atau dapat dibeli terpisah.
Meski Anda tidak di dekat pengisi daya dinding atau mobil, Anda bisa mengisi daya baterai perangkat dengan paket baterai praktis ini. Paket baterai cerdas ini mengisi daya terlebih dulu, jadi Anda cukup melepas paket setelah digunakan dan tetap memiliki baterai yang penuh.
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