2 year warranty
Dihentikan
DLP5206RD/97
Isi daya berkali-kali saat bepergian
Miliki daya di mana pun dan kapan pun Anda butuhkan - paket baterai memberikan daya tambahan sampai lebih dari 1 pengisian penuh. LED dapat digunakan sebagai senter, Kecil dan portabel, bisa dimasukkan ke saku.
Kabel micro-USB ke USB 2.0 yang disertakan, digunakan untuk ponsel, kamera digital, dan perangkat genggam lain yang menggunakan koneksi micro-USB. Bawa selalu, simpan di meja, atau jadikan pengganti kabel yang hilang sehingga Anda selalu bisa terhubung dan mengisi daya saat dibutuhkan.
Sumber daya portabel ini memberi daya tambahan hingga lebih dari dua kali pengisian daya penuh. Bawalah saat bepergian agar Anda tetap memiliki daya cadangan saat diperlukan.
Lampu LED akan muncul bila tombol ditekan untuk mengecek status daya paket baterai Anda secara cepat.