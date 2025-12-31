2 year warranty
Dihentikan
DLP5316C/97
Adaptor daya 18 W
Isi daya perangkat terbaru Anda dengan port Tipe-C ini untuk mengoptimalkan daya dan waktu pengisian. Output 3 A 18W.
2 port pengisi daya USB
QC 3.0 dan PD
USB-C adalah konektor pengisian daya terbaru yang digunakan oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera outdoor, dan tablet. PD (Power delivery) adalah standar USB bagi power delivery yang menetapkan standar power delivery sebesar 15W, 27W, 45W, hingga 100W.
2 port USB mengisi daya dua perangkat secara bersamaan
Ulasan