2 year warranty
Dihentikan
DLP5750/00
Kemasan baterai USB yang fleksibel
Ultra ramping, kapasitas 5000 mAh dengan baterai Li-polimer yang aman. Tidak perlu panik jika baterai ponsel Anda habis. USB Ganda untuk mengisi daya 2 perangkat secara bersamaan.
5.000 mAh
Lampu LED bersinar lembut agar Anda segera mengetahui bahwa unit memiliki daya.
Meski Anda tidak di dekat pengisi daya dinding atau mobil, Anda bisa mengisi daya baterai perangkat dengan paket baterai praktis ini. Paket baterai cerdas ini mengisi daya terlebih dulu, jadi Anda cukup melepas paket setelah digunakan dan tetap memiliki baterai yang penuh.
2 port USB mengisi daya dua perangkat secara bersamaan
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