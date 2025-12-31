2 year warranty
Dihentikan
DLP5751T/00
Power bank untuk travelling yang praktis
Kapasitas 5000mAh dengan colokan yang bisa ditukar, cocok untuk travelling. Termasuk colokan untuk UE, Australia, Inggris, dan AS sehingga Anda bisa mengisi daya langsung dari soketnya. Tidak perlu repot ketika mengisi daya perangkat seluler dan power bank ini di luar negeri.
5.000 mAh
QC 3.0 dan PD
1 port USB-A dan 1 port USB-C mengisi daya dua perangkat secara bersamaan. Port USB-A kompatibel dengan sebagian besar perangkat dengan pengisian daya USB. Sementara USB-C adalah konektor pengisian daya terbaru yang kini diadopsi oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera luar ruang, dan tablet.
Lampu LED bersinar lembut agar Anda segera mengetahui bahwa unit memiliki daya.
Meski Anda tidak di dekat pengisi daya dinding atau mobil, Anda bisa mengisi daya baterai perangkat dengan paket baterai praktis ini. Paket baterai cerdas ini mengisi daya terlebih dulu, jadi Anda cukup melepas paket setelah digunakan dan tetap memiliki baterai yang penuh.
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