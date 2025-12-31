Power bank untuk travelling yang praktis

Kapasitas 5000mAh dengan colokan yang bisa ditukar, cocok untuk travelling. Termasuk colokan untuk UE, Australia, Inggris, dan AS sehingga Anda bisa mengisi daya langsung dari soketnya. Tidak perlu repot ketika mengisi daya perangkat seluler dan power bank ini di luar negeri.