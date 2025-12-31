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Pengisi daya dan Power bank untuk travel

DLP5751T/00

Power bank untuk travelling yang praktis

Kapasitas 5000mAh dengan colokan yang bisa ditukar, cocok untuk travelling. Termasuk colokan untuk UE, Australia, Inggris, dan AS sehingga Anda bisa mengisi daya langsung dari soketnya. Tidak perlu repot ketika mengisi daya perangkat seluler dan power bank ini di luar negeri.

Lihat semua manfaat

dengan colokan yang bisa ditukar

Power bank untuk travelling yang praktis

  • 5.000 mAh

  • QC 3.0 dan PD

1 port USB-A dan 1 port USB-C mengisi daya dua peranglat secara bersamaan

1 port USB-A dan 1 port USB-C mengisi daya dua perangkat secara bersamaan. Port USB-A kompatibel dengan sebagian besar perangkat dengan pengisian daya USB. Sementara USB-C adalah konektor pengisian daya terbaru yang kini diadopsi oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera luar ruang, dan tablet.

Lampu indikator LED

Lampu LED bersinar lembut agar Anda segera mengetahui bahwa unit memiliki daya.

Berfungsi di mana pun - cocok saat Anda tidak di dekat sumber daya

Meski Anda tidak di dekat pengisi daya dinding atau mobil, Anda bisa mengisi daya baterai perangkat dengan paket baterai praktis ini. Paket baterai cerdas ini mengisi daya terlebih dulu, jadi Anda cukup melepas paket setelah digunakan dan tetap memiliki baterai yang penuh.

Spesifikasi Teknis

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