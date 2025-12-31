2 year warranty
Dihentikan
DLP6006U/97
Ramping dan indah
Miliki daya di mana pun dan kapan pun Anda butuhkan - paket baterai memberikan daya tambahan untuk mengisi daya penuh hingga beberapa kali. Port USB tambahan memungkinkan Anda untuk mengisi daya 2 perangkat secara bersamaan.
Universal
Lampu LED bersinar lembut agar Anda segera mengetahui bahwa unit memiliki daya.
Unit universal ini memiliki koneksi USB untuk digunakan dengan perangkat berbasis USB melalui kabel USB perangkat yang sudah dimiliki atau dapat dibeli terpisah.
Meski Anda tidak di dekat pengisi daya dinding atau mobil, Anda bisa mengisi daya baterai perangkat dengan paket baterai praktis ini. Paket baterai cerdas ini mengisi daya terlebih dulu, jadi Anda cukup melepas paket setelah digunakan dan tetap memiliki baterai yang penuh.