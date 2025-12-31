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Semua seri

        Dihentikan

        Power bank USB

        DLP6006U/97

        Ramping dan indah

        Miliki daya di mana pun dan kapan pun Anda butuhkan - paket baterai memberikan daya tambahan untuk mengisi daya penuh hingga beberapa kali. Port USB tambahan memungkinkan Anda untuk mengisi daya 2 perangkat secara bersamaan.

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        dengan kabel terintegrasi

        Ramping dan indah

        • Universal

        Lampu indikator LED

        Lampu LED bersinar lembut agar Anda segera mengetahui bahwa unit memiliki daya.

        Berfungsi dengan perangkat berbasis USB

        Unit universal ini memiliki koneksi USB untuk digunakan dengan perangkat berbasis USB melalui kabel USB perangkat yang sudah dimiliki atau dapat dibeli terpisah.

        Berfungsi di mana pun - cocok saat Anda tidak di dekat sumber daya

        Meski Anda tidak di dekat pengisi daya dinding atau mobil, Anda bisa mengisi daya baterai perangkat dengan paket baterai praktis ini. Paket baterai cerdas ini mengisi daya terlebih dulu, jadi Anda cukup melepas paket setelah digunakan dan tetap memiliki baterai yang penuh.

        Spesifikasi Teknis

        Manual &amp; Dokumentasi

        Brosur komersial yang diterjemahkan

        • PDF berkas, 300.1 kB
        • 21 July 2026

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