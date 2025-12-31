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Pengisi daya dinding

DLP6335CW/97

Pengisi daya dinding Tipe-C dan output USB-A.

Isi daya perangkat terbaru Anda dengan port Tipe-C ini untuk mengoptimalkan daya dan waktu pengisian. Pengiriman Daya Maksimum 65 W

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Pengiriman Daya Maksimum 65 W

Pengisi daya dinding Tipe-C dan output USB-A.

  • 3 port pengisian daya USB

  • Port pengisian daya USB A dan Tipe C

  • Pengiriman Daya

  • Ujung yang bisa dilipat

Port USB-C dengan dukungan Power Delivery

USB-C adalah konektor pengisian daya terbaru yang digunakan oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera outdoor, dan tablet. PD (Power delivery) adalah standar USB bagi power delivery yang menetapkan standar power delivery sebesar 15W, 27W, 45W, hingga 100W.

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