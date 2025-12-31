2 year warranty
Dihentikan
DLP6335CW/97
Pengisi daya dinding Tipe-C dan output USB-A.
Isi daya perangkat terbaru Anda dengan port Tipe-C ini untuk mengoptimalkan daya dan waktu pengisian. Pengiriman Daya Maksimum 65 W
3 port pengisian daya USB
Port pengisian daya USB A dan Tipe C
Pengiriman Daya
Ujung yang bisa dilipat
USB-C adalah konektor pengisian daya terbaru yang digunakan oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera outdoor, dan tablet. PD (Power delivery) adalah standar USB bagi power delivery yang menetapkan standar power delivery sebesar 15W, 27W, 45W, hingga 100W.
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