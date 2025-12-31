2 year warranty
Dihentikan
DLP6645CB/97
Power bank. Kapasitas 10000mAh
Baterai Li-polimer 10.000 mAh kapasitas besar. Input Mikro dan Tipe-C, output USB-A dan USB-C. Dengan pengisian daya nirkabel 5 W /7,5 W /10 W.
10.000 mAh
3 port pengisian daya USB
Pengisian nirkabel Qi
Hitam
Kabel micro-USB ke USB 2.0 yang disertakan, digunakan untuk ponsel, kamera digital, dan perangkat genggam lain yang menggunakan koneksi micro-USB. Bawa selalu, simpan di meja, atau jadikan pengganti kabel yang hilang sehingga Anda selalu bisa terhubung dan mengisi daya saat dibutuhkan.
USB-C adalah konektor pengisian daya terbaru yang digunakan oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera outdoor, dan tablet. PD (Power delivery) adalah standar USB bagi power delivery yang menetapkan standar power delivery sebesar 15W, 27W, 45W, hingga 100W.
Meski Anda tidak di dekat pengisi daya dinding atau mobil, Anda bisa mengisi daya baterai perangkat dengan paket baterai praktis ini. Paket baterai cerdas ini mengisi daya terlebih dulu, jadi Anda cukup melepas paket setelah digunakan dan tetap memiliki baterai yang penuh.
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