2 year warranty
Dihentikan
DLP6645CV/97
Power bank. Kapasitas 10000mAh
Baterai Li-polimer 10.000 mAh kapasitas besar. Input Mikro dan Tipe-C, output USB-A dan USB-C. Dengan pengisian daya nirkabel 5 W /7,5 W /10 W.
10.000 mAh
3 port pengisian daya USB
Pengisian nirkabel Qi
Biru
Pengisian daya nirkabel, teknologi Qi, The wireless charging, Qi technology, banyak digunakan oleh smartphone dan perangkat seluler lainnya. Pengisi daya nirkabel Philips kompatibel dengan ponsel dan perangkat lain yang berkemampuan teknologi nirkabel Qi. Cukup letakkan perangkat di atas tempatnya dan nikmati pengalaman pengisian daya yang praktis.
Kabel micro-USB ke USB 2.0 yang disertakan, digunakan untuk ponsel, kamera digital, dan perangkat genggam lain yang menggunakan koneksi micro-USB. Bawa selalu, simpan di meja, atau jadikan pengganti kabel yang hilang sehingga Anda selalu bisa terhubung dan mengisi daya saat dibutuhkan.
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