2 year warranty
Dihentikan
DLP6710CV/97
Ramping dan indah
Miliki daya di mana pun dan kapan pun Anda butuhkan - paket baterai memberikan daya tambahan untuk mengisi daya penuh hingga beberapa kali . Port USB tambahan memungkinkan Anda untuk mengisi daya 2 perangkat secara bersamaan.
Universal
Desain gaya yang ringkas memungkinkan Anda membawa data ke mana pun Anda pergi. Selalu bawa file multimedia dan dokumen saat Anda membutuhkannya.
Unit universal ini memiliki koneksi USB untuk digunakan dengan perangkat berbasis USB melalui kabel USB perangkat yang sudah dimiliki atau dapat dibeli terpisah.
Lampu LED bersinar lembut agar Anda segera mengetahui bahwa unit memiliki daya.