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Dihentikan

Power bank USB

DLP6710CV/97

Ramping dan indah

Miliki daya di mana pun dan kapan pun Anda butuhkan - paket baterai memberikan daya tambahan untuk mengisi daya penuh hingga beberapa kali . Port USB tambahan memungkinkan Anda untuk mengisi daya 2 perangkat secara bersamaan.

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dengan kabel terintegrasi

Ramping dan indah

  • Universal

Desain portabel ramping

Desain gaya yang ringkas memungkinkan Anda membawa data ke mana pun Anda pergi. Selalu bawa file multimedia dan dokumen saat Anda membutuhkannya.

Berfungsi dengan perangkat berbasis USB

Unit universal ini memiliki koneksi USB untuk digunakan dengan perangkat berbasis USB melalui kabel USB perangkat yang sudah dimiliki atau dapat dibeli terpisah.

Lampu indikator LED

Lampu LED bersinar lembut agar Anda segera mengetahui bahwa unit memiliki daya.

Spesifikasi Teknis

Manual &amp; Dokumentasi

Brosur komersial yang diterjemahkan

  • PDF berkas, 201.6 kB
  • 21 July 2026

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