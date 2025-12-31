2 year warranty
Dihentikan
DLP7693KB/97
Power bank yang ramping dan bertenaga
Kapasitas besar 10.000 mAh dengan baterai Li-polimer yang aman. Tidak lagi repot saat ponsel Anda kehabisan baterai. Ini adalah teman perjalanan yang ideal untuk memberikan daya ke semua perangkat seluler Anda.
10.000 mAh
Baterai litium polimer
Port pengisian daya USB A dan Tipe C
Hitam
Tidak usah menunggu lama saat perangkat Anda mengisi daya! Output daya pada pengisi daya ini memastikan perangkat terisi penuh lebih cepat dibandingkan dengan pengisi daya standar yang tidak begitu kuat.
Lampu LED yang tidak mencolok menyala lembut agar Anda dapat mengetahui secara sekilas bahwa perangkat telah menyala.
USB-C adalah konektor pengisian daya terbaru yang digunakan oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera luar ruangan, dan tablet.
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