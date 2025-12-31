2 year warranty
Dihentikan
DLP7719N/00
Power bank yang ramping dan bertenaga
Input Mikro dan Tipe-C, Dua output USB-A dan USB-C.
10.000 mAh
USB Ganda
Lampu LED bersinar lembut agar Anda segera mengetahui bahwa unit memiliki daya.
Meski Anda tidak di dekat pengisi daya dinding atau mobil, Anda bisa mengisi daya baterai perangkat dengan paket baterai praktis ini. Paket baterai cerdas ini mengisi daya terlebih dulu, jadi Anda cukup melepas paket setelah digunakan dan tetap memiliki baterai yang penuh.
2 port USB mengisi daya dua perangkat secara bersamaan
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