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Power bank USB

DLP7719N/00

Power bank yang ramping dan bertenaga

Input Mikro dan Tipe-C, Dua output USB-A dan USB-C.

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dengan paket daya cadangan portabel

Power bank yang ramping dan bertenaga

  • 10.000 mAh

  • USB Ganda

Lampu indikator LED

Lampu LED bersinar lembut agar Anda segera mengetahui bahwa unit memiliki daya.

Berfungsi di mana pun - cocok saat Anda tidak di dekat sumber daya

Meski Anda tidak di dekat pengisi daya dinding atau mobil, Anda bisa mengisi daya baterai perangkat dengan paket baterai praktis ini. Paket baterai cerdas ini mengisi daya terlebih dulu, jadi Anda cukup melepas paket setelah digunakan dan tetap memiliki baterai yang penuh.

2 port USB mengisi daya dua perangkat secara bersamaan

2 port USB mengisi daya dua perangkat secara bersamaan

Spesifikasi Teknis

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