2 year warranty
Dihentikan
DLP7721N/00
Power bank yang ramping dan bertenaga
Daya tersedia kapan pun dan di mana pun - daya ekstra hingga lebih dari 1 pengisian daya penuh. Dengan 2 port USB, Anda dapat mengisi daya 2 perangkat bersamaan. Kapasitas besar 20000 mAh untuk isi daya penuh beberapa kali pada ponsel, juga dapat digunakan untuk tablet
20.000 mAh
USB Ganda
Baterai litium polimer
Sumber daya portabel ini memberi daya tambahan hingga lebih dari dua kali pengisian daya penuh. Bawalah saat bepergian agar Anda tetap memiliki daya cadangan saat diperlukan.
2 port USB mengisi daya dua perangkat secara bersamaan
Lampu LED yang tidak mencolok menyala lembut agar Anda dapat mengetahui secara sekilas bahwa perangkat telah menyala.
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