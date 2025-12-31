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Power bank USB

DLP7721N/00

Power bank yang ramping dan bertenaga

Daya tersedia kapan pun dan di mana pun - daya ekstra hingga lebih dari 1 pengisian daya penuh. Dengan 2 port USB, Anda dapat mengisi daya 2 perangkat bersamaan. Kapasitas besar 20000 mAh untuk isi daya penuh beberapa kali pada ponsel, juga dapat digunakan untuk tablet

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dengan paket daya cadangan portabel

Power bank yang ramping dan bertenaga

  • 20.000 mAh

  • USB Ganda

  • Baterai litium polimer

Mengisi daya perangkat Anda berkali-kali saat bepergian

Sumber daya portabel ini memberi daya tambahan hingga lebih dari dua kali pengisian daya penuh. Bawalah saat bepergian agar Anda tetap memiliki daya cadangan saat diperlukan.

2 port USB mengisi daya dua perangkat secara bersamaan

2 port USB mengisi daya dua perangkat secara bersamaan

Lampu LED indikator daya

Lampu LED yang tidak mencolok menyala lembut agar Anda dapat mengetahui secara sekilas bahwa perangkat telah menyala.

Spesifikasi Teknis

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