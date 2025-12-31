Power bank yang ramping dan bertenaga

Daya tersedia kapan pun dan di mana pun - daya ekstra hingga lebih dari 1 pengisian daya penuh. Dengan 2 port USB, Anda dapat mengisi daya 2 perangkat bersamaan. Kapasitas besar 20000 mAh untuk isi daya penuh beberapa kali pada ponsel, juga dapat digunakan untuk tablet