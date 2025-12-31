2 year warranty
Dihentikan
DLP8088NC/00
Power Bank Luar Ruangan untuk berkemah dan banyak lagi
Kapasitas besar 128000 mAh Power Bank Luar Ruangan yang tangguh untuk semua perangkat Anda. Input dan output AC & DC USB-A (QC) dan USB-C (PD), stopkontak AC. Soket pemantik rokok dan pengisian daya nirkabel Qi.
Output AC/DC
Port pengisian daya USB A & USB C
Pengisian nirkabel Qi
QC 3.0 dan PD
Power Bank Luar Ruangan menyediakan suplai arus AC dan DC. Gunakan peralatan listrik dengan aman dengan catu daya Pure Sine Wave, atau isi daya ponsel dengan port pengisian USB (USB A \USB C).
Layar LCD untuk indikator daya
Pengisian daya nirkabel, teknologi Qi, The wireless charging, Qi technology, banyak digunakan oleh smartphone dan perangkat seluler lainnya. Pengisi daya nirkabel Philips kompatibel dengan ponsel dan perangkat lain yang berkemampuan teknologi nirkabel Qi. Cukup letakkan perangkat di atas tempatnya dan nikmati pengalaman pengisian daya yang praktis.
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