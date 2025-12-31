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Power Bank Luar Ruangan

DLP8088NC/00

Power Bank Luar Ruangan untuk berkemah dan banyak lagi

Kapasitas besar 128000 mAh Power Bank Luar Ruangan yang tangguh untuk semua perangkat Anda. Input dan output AC & DC USB-A (QC) dan USB-C (PD), stopkontak AC. Soket pemantik rokok dan pengisian daya nirkabel Qi.

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Isi daya lebih dari satu perangkat

Power Bank Luar Ruangan untuk berkemah dan banyak lagi

  • Output AC/DC

  • Port pengisian daya USB A & USB C

  • Pengisian nirkabel Qi

  • QC 3.0 dan PD

Output AC dan DC

Power Bank Luar Ruangan menyediakan suplai arus AC dan DC. Gunakan peralatan listrik dengan aman dengan catu daya Pure Sine Wave, atau isi daya ponsel dengan port pengisian USB (USB A \USB C).

Layar LCD untuk indikator daya

Layar LCD untuk indikator daya

Teknologi nirkabel Qi

Pengisian daya nirkabel, teknologi Qi, The wireless charging, Qi technology, banyak digunakan oleh smartphone dan perangkat seluler lainnya. Pengisi daya nirkabel Philips kompatibel dengan ponsel dan perangkat lain yang berkemampuan teknologi nirkabel Qi. Cukup letakkan perangkat di atas tempatnya dan nikmati pengalaman pengisian daya yang praktis.

Spesifikasi Teknis

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