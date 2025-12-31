2 year warranty
Dihentikan
DLP8718PC/00
Power bank yang ramping dan bertenaga
Kapasitas besar 10000mAh dengan LED tampilan level baterai. Tidak perlu panik saat baterai ponsel Anda habis. Inilah pasangan perjalanan ideal yang menyediakan daya untuk semua perangkat seluler Anda.
10.000 mAh
Merah muda
Port pengisian daya USB A dan Tipe C
Lampu LED bersinar lembut agar Anda segera mengetahui bahwa unit memiliki daya.
Meski Anda tidak di dekat pengisi daya dinding atau mobil, Anda bisa mengisi daya baterai perangkat dengan paket baterai praktis ini. Paket baterai cerdas ini mengisi daya terlebih dulu, jadi Anda cukup melepas paket setelah digunakan dan tetap memiliki baterai yang penuh.
Unit universal ini memiliki koneksi USB untuk digunakan dengan perangkat berbasis USB melalui kabel USB perangkat yang sudah dimiliki atau dapat dibeli terpisah.
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