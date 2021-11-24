ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk tunggal
  • Foto detail produk
  • Foto kemasan
  • Foto produk tunggal
  • Foto detail produk
  • Foto kemasan

Dihentikan

Power bank USB

DLP8720N/00

1

| (1) Ulasan

Power bank yang ramping dan bertenaga

Daya tersedia kapan pun dan di mana pun - daya ekstra hingga lebih dari 1 pengisian daya penuh. Dengan 2 port USB, Anda dapat mengisi daya 2 perangkat bersamaan. Kapasitas besar 20000 mAh untuk isi daya penuh beberapa kali pada ponsel, juga dapat digunakan untuk tablet

Lihat semua manfaat

dengan paket daya cadangan portabel

Power bank yang ramping dan bertenaga

  • 20.000 mAh

  • USB Ganda

  • Baterai litium polimer

Berfungsi di mana pun - cocok saat Anda tidak di dekat sumber daya

Meski Anda tidak di dekat pengisi daya dinding atau mobil, Anda bisa mengisi daya baterai perangkat dengan paket baterai praktis ini. Paket baterai cerdas ini mengisi daya terlebih dulu, jadi Anda cukup melepas paket setelah digunakan dan tetap memiliki baterai yang penuh.

Kabel micro-USB disertakan untuk menghubungkan dan mengisi daya

Kabel micro-USB ke USB 2.0 yang disertakan, digunakan untuk ponsel, kamera digital, dan perangkat genggam lain yang menggunakan koneksi micro-USB. Bawa selalu, simpan di meja, atau jadikan pengganti kabel yang hilang sehingga Anda selalu bisa terhubung dan mengisi daya saat dibutuhkan.

Mengisi daya perangkat Anda berkali-kali saat bepergian

Sumber daya portabel ini memberi daya tambahan hingga lebih dari dua kali pengisian daya penuh. Bawalah saat bepergian agar Anda tetap memiliki daya cadangan saat diperlukan.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Ulasan ini dikelola oleh Bazaarvoice dan mematuhi Kebijakan Keaslian Bazaarvoice, yang didukung oleh teknologi anti-penipuan dan analisis manusia. Detail selengkapnya dapat ditemukan di
Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

1.0

dari 5

1

Ulasan

5
4
3
2

24/11/2021

Singapore

Singapore

Total Waste: Bloated and cracked in an year

After using it for few months, it started getting hot and started swelling. Later by 1 year it was bloated like a balloon and the surface cracked. The power retention has also drastically impacted. So its a total waste of money.

Keunggulan

Nothing to mention/highlight

Kekurangan

Zero Durability, Waste of money,

Ulasan ini dibuat untuk DLP8720N USB power bank

Tanggal Penggunaan 2020-11-24

Ulasan ini dibuat untuk DLP8720N USB power bank

Tanggal Penggunaan 2020-11-24

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.