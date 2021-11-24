2 year warranty
Dihentikan
DLP8720N/00
Power bank yang ramping dan bertenaga
Daya tersedia kapan pun dan di mana pun - daya ekstra hingga lebih dari 1 pengisian daya penuh. Dengan 2 port USB, Anda dapat mengisi daya 2 perangkat bersamaan. Kapasitas besar 20000 mAh untuk isi daya penuh beberapa kali pada ponsel, juga dapat digunakan untuk tablet
20.000 mAh
USB Ganda
Baterai litium polimer
Meski Anda tidak di dekat pengisi daya dinding atau mobil, Anda bisa mengisi daya baterai perangkat dengan paket baterai praktis ini. Paket baterai cerdas ini mengisi daya terlebih dulu, jadi Anda cukup melepas paket setelah digunakan dan tetap memiliki baterai yang penuh.
Kabel micro-USB ke USB 2.0 yang disertakan, digunakan untuk ponsel, kamera digital, dan perangkat genggam lain yang menggunakan koneksi micro-USB. Bawa selalu, simpan di meja, atau jadikan pengganti kabel yang hilang sehingga Anda selalu bisa terhubung dan mengisi daya saat dibutuhkan.
Sumber daya portabel ini memberi daya tambahan hingga lebih dari dua kali pengisian daya penuh. Bawalah saat bepergian agar Anda tetap memiliki daya cadangan saat diperlukan.
1.0
dari 5
1
Ulasan
Amartya
24/11/2021
Singapore
Total Waste: Bloated and cracked in an year
After using it for few months, it started getting hot and started swelling. Later by 1 year it was bloated like a balloon and the surface cracked. The power retention has also drastically impacted. So its a total waste of money.
Keunggulan
Nothing to mention/highlight
Kekurangan
Zero Durability, Waste of money,
Ulasan ini dibuat untuk DLP8720N USB power bank
Tanggal Penggunaan 2020-11-24
Ulasan ini dibuat untuk DLP8720N USB power bank
Tanggal Penggunaan 2020-11-24