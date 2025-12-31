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Power bank USB

DLP8790HB/97

Power bank yang ramping dan bertenaga

Kapasitas besar 20.000 mAh dengan baterai Li-polimer yang aman. Tidak lagi repot saat ponsel Anda kehabisan baterai. Ini adalah teman perjalanan yang ideal untuk memberikan daya ke semua perangkat seluler Anda.

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Dengan pengisian cepat output 22,5 W

Power bank yang ramping dan bertenaga

  • 20.000 mAh

  • Baterai litium polimer

  • Port pengisian daya USB A dan Tipe C

  • Hitam

Mengisi daya dengan cepat: memberikan lebih banyak daya untuk pengisian daya yang lebih cepat

Tidak usah menunggu lama saat perangkat Anda mengisi daya! Output daya pada pengisi daya ini memastikan perangkat terisi penuh lebih cepat dibandingkan dengan pengisi daya standar yang tidak begitu kuat.

Lampu LED indikator daya

Lampu LED yang tidak mencolok menyala lembut agar Anda dapat mengetahui secara sekilas bahwa perangkat telah menyala.

Port USB-C untuk perangkat seluler terbaru

USB-C adalah konektor pengisian daya terbaru yang digunakan oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera luar ruangan, dan tablet.

Spesifikasi Teknis

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