2 year warranty
Dihentikan
DLP9006NW/97
Power bank
·Port: 4-output ·Input:5V/2A ·Output USB A: 5V/2,1A(MAKS.) ·Output Kabel Lampu:5V 1A ·Output Kabel Micro/Tipe C:5V/1A ·Aksesoris: 1 Kabel Micro USB.
Universal
Power bank
Indikator LED membantu Anda mengetahui apakah perangkat mendapat daya atau tidak.
Desain ramping dan ergonomis agar praktis dan pas di mana saja.
Perlindungan hubungan pendek akan melindungi diri Anda dan peralatan Anda apabila terjadi hubungan pendek.
Ulasan
Kecepatan pengisian daya tergantung pada kondisi pengisian daya, termasuk perangkat dan adaptor daya.