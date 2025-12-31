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Pengisian daya nirkabel

DLP9017/00

Pengisi Daya Nirkabel

Pengisian daya nirkabel Qi. Letakkan ponsel Anda di permukaan agar posisinya optimal untuk mengisi daya dengan cepat (Maks. 15 W) tanpa kabel yang merepotkan.

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Pengisi Daya Nirkabel

  • 15W

  • Ring magnetis

  • Pengisian nirkabel Qi

Pengisi daya nirkabel dengan rim magnetis

Pengisi daya nirkabel dilengkapi dengan rim magnetis. Produk Apple yang menggunakan fitur pengisian daya nirkabel MagSafe dapat menempel sempurna pada dudukan.

Perlindungan cerdas terhadap panas berlebih, tegangan berlebih & arus berlebih

Perlindungan cerdas terhadap panas berlebih, tegangan berlebih, dan arus berlebih

Desain anti-selip

Desain anti-selip untuk menahan telepon Anda pada posisi yang diinginkan dan mencegahnya tergelincir akibat getaran telepon.

Spesifikasi Teknis

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