2 year warranty
DLP9017/00
Pengisi Daya Nirkabel
Pengisian daya nirkabel Qi. Letakkan ponsel Anda di permukaan agar posisinya optimal untuk mengisi daya dengan cepat (Maks. 15 W) tanpa kabel yang merepotkan.
15W
Ring magnetis
Pengisian nirkabel Qi
Pengisi daya nirkabel dilengkapi dengan rim magnetis. Produk Apple yang menggunakan fitur pengisian daya nirkabel MagSafe dapat menempel sempurna pada dudukan.
Perlindungan cerdas terhadap panas berlebih, tegangan berlebih, dan arus berlebih
Desain anti-selip untuk menahan telepon Anda pada posisi yang diinginkan dan mencegahnya tergelincir akibat getaran telepon.
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