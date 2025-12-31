2 year warranty
Dihentikan
DLP9055G/97
Pengisi daya nirkabel
Isi daya ponsel dengan cepat tanpa harus mencolokkannya ke kabel pengisi daya. Pengisian daya nirkabel Qi untuk smartphone, tablet, dan perangkat lainnya dengan teknologi nirkabel Qi.
Universal
Mengisi daya dengan cepat
Hitam
Pengisian daya nirkabel, teknologi Qi, The wireless charging, Qi technology, banyak digunakan oleh smartphone dan perangkat seluler lainnya. Pengisi daya nirkabel Philips kompatibel dengan ponsel dan perangkat lain yang berkemampuan teknologi nirkabel Qi. Cukup letakkan perangkat di atas tempatnya dan nikmati pengalaman pengisian daya yang praktis.
Desain ramping dan ergonomis agar praktis dan pas di mana saja.
Ulasan
Kecepatan pengisian daya tergantung pada kondisi pengisian daya, termasuk perangkat dan adaptor daya.