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        Dihentikan

        Pengisi Daya Nirkabel Qi

        DLP9055G/97

        Pengisi daya nirkabel

        Isi daya ponsel dengan cepat tanpa harus mencolokkannya ke kabel pengisi daya. Pengisian daya nirkabel Qi untuk smartphone, tablet, dan perangkat lainnya dengan teknologi nirkabel Qi.

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        Pengisi daya nirkabel

        • Universal

        • Mengisi daya dengan cepat

        • Hitam

        Teknologi nirkabel Qi

        Pengisian daya nirkabel, teknologi Qi, The wireless charging, Qi technology, banyak digunakan oleh smartphone dan perangkat seluler lainnya. Pengisi daya nirkabel Philips kompatibel dengan ponsel dan perangkat lain yang berkemampuan teknologi nirkabel Qi. Cukup letakkan perangkat di atas tempatnya dan nikmati pengalaman pengisian daya yang praktis.

        Bersertifikasi Qi oleh Wireless Power Consortium

        Desain ramping dan ringan

        Desain ramping dan ergonomis agar praktis dan pas di mana saja.

        Spesifikasi Teknis

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        Penafian

        1. Kecepatan pengisian daya tergantung pada kondisi pengisian daya, termasuk perangkat dan adaptor daya.