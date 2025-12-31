Teknologi nirkabel Qi

Pengisian daya nirkabel, teknologi Qi, The wireless charging, Qi technology, banyak digunakan oleh smartphone dan perangkat seluler lainnya. Pengisi daya nirkabel Philips kompatibel dengan ponsel dan perangkat lain yang berkemampuan teknologi nirkabel Qi. Cukup letakkan perangkat di atas tempatnya dan nikmati pengalaman pengisian daya yang praktis.