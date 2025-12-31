2 year warranty
Dihentikan
DLP9216CB/97
Pengisi daya nirkabel
Isi daya ponsel Anda dengan cepat tanpa mencolokkannya ke kabel pengisi daya. Pengisian daya nirkabel Qi 5 W/7,5 W/10 W untuk smartphone, tablet, dan perangkat lain dengan teknologi nirkabel Qi. Daya maksimum 10 W untuk waktu pengisian lebih cepat.
10W
Hitam
Pengisian daya nirkabel, teknologi Qi, The wireless charging, Qi technology, banyak digunakan oleh smartphone dan perangkat seluler lainnya. Pengisi daya nirkabel Philips kompatibel dengan ponsel dan perangkat lain yang berkemampuan teknologi nirkabel Qi. Cukup letakkan perangkat di atas tempatnya dan nikmati pengalaman pengisian daya yang praktis.
Desain anti-selip untuk menahan telepon Anda pada posisi yang diinginkan dan mencegahnya tergelincir akibat getaran telepon.
Pengisi daya nirkabel menawarkan jarak pengisian daya yang jauh yang dapat mengisi daya melalui mayoritas casing ponsel
Ulasan
Kecepatan pengisian daya tergantung pada kondisi pengisian daya, termasuk perangkat dan adaptor daya.