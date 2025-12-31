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Pengisi Daya Nirkabel Qi

DLP9216CB/97

Pengisi daya nirkabel

Isi daya ponsel Anda dengan cepat tanpa mencolokkannya ke kabel pengisi daya. Pengisian daya nirkabel Qi 5 W/7,5 W/10 W untuk smartphone, tablet, dan perangkat lain dengan teknologi nirkabel Qi. Daya maksimum 10 W untuk waktu pengisian lebih cepat.

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Pengisian cepat 10 W

Pengisi daya nirkabel

  • 10W

  • Hitam

Teknologi nirkabel Qi

Pengisian daya nirkabel, teknologi Qi, The wireless charging, Qi technology, banyak digunakan oleh smartphone dan perangkat seluler lainnya. Pengisi daya nirkabel Philips kompatibel dengan ponsel dan perangkat lain yang berkemampuan teknologi nirkabel Qi. Cukup letakkan perangkat di atas tempatnya dan nikmati pengalaman pengisian daya yang praktis.

Desain anti-selip

Desain anti-selip untuk menahan telepon Anda pada posisi yang diinginkan dan mencegahnya tergelincir akibat getaran telepon.

Mengisi daya untuk mayoritas casing ponsel

Pengisi daya nirkabel menawarkan jarak pengisian daya yang jauh yang dapat mengisi daya melalui mayoritas casing ponsel

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Kecepatan pengisian daya tergantung pada kondisi pengisian daya, termasuk perangkat dan adaptor daya.