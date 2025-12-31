2 year warranty
DLP9230NB/00
Pengisi daya nirkabel 3 in 1
Isi daya smartphone, smartwatch, dan AirPods secara nirkabel sekaligus dengan perangkat pengisian daya cepat ini. Daya maksimal 15 W untuk mempersingkat waktu pengisian daya ponsel. 2,5 W dan 5 W untuk mengisi daya Smartwatch dan AirPods Anda.
15W
Mengisi daya dengan cepat
Pengisian nirkabel Qi
Pengisian daya nirkabel, teknologi Qi, The wireless charging, Qi technology, banyak digunakan oleh smartphone dan perangkat seluler lainnya. Pengisi daya nirkabel Philips kompatibel dengan ponsel dan perangkat lain yang berkemampuan teknologi nirkabel Qi. Cukup letakkan perangkat di atas tempatnya dan nikmati pengalaman pengisian daya yang praktis.
Desain anti-selip untuk menahan telepon Anda pada posisi yang diinginkan dan mencegahnya tergelincir akibat getaran telepon.
Ulasan
Kecepatan pengisian daya tergantung pada kondisi pengisian daya, termasuk perangkat dan adaptor daya.