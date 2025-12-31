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Pengisi Daya Nirkabel Qi

DLP9230NW/00

Pengisi daya nirkabel 3 in 1

Isi daya smartphone, smartwatch, dan AirPods secara nirkabel sekaligus dengan perangkat pengisian daya cepat ini. Daya maksimal 15 W untuk mempersingkat waktu pengisian daya ponsel. 2,5 W dan 5 W untuk mengisi daya Smartwatch dan AirPods Anda.

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Mengisi daya dengan cepat

Pengisi daya nirkabel 3 in 1

  • 15W

  • Mengisi daya dengan cepat

  • Pengisian nirkabel Qi

Teknologi nirkabel Qi

Pengisian daya nirkabel, teknologi Qi, The wireless charging, Qi technology, banyak digunakan oleh smartphone dan perangkat seluler lainnya. Pengisi daya nirkabel Philips kompatibel dengan ponsel dan perangkat lain yang berkemampuan teknologi nirkabel Qi. Cukup letakkan perangkat di atas tempatnya dan nikmati pengalaman pengisian daya yang praktis.

Desain anti-selip

Desain anti-selip untuk menahan telepon Anda pada posisi yang diinginkan dan mencegahnya tergelincir akibat getaran telepon.

pengisian daya nirkabel cepat 15 W

Isi daya ponsel Anda dengan pengisian cepat nirkabel 15 W.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Kecepatan pengisian daya tergantung pada kondisi pengisian daya, termasuk perangkat dan adaptor daya.