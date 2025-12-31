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Power bank USB

DLP9339ND/97

Power bank yang ramping dan bertenaga

Kapasitas 5000 mAh dengan baterai Li-polimer yang aman. Tidak perlu panik jika baterai ponsel Anda habis. USB-C dengan PD mengoptimalkan pengisian daya perangkat terbaru Anda. Pengisian daya nirkabel untuk perangkat tanpa kabel.

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dengan pengisian daya nirkabel 10 W

Power bank yang ramping dan bertenaga

  • 5.000 mAh

  • QC 3.0 dan PD

  • dengan pengisian daya nirkabel

Lampu LED indikator daya

Lampu LED yang tidak mencolok menyala lembut agar Anda dapat mengetahui secara sekilas bahwa perangkat telah menyala.

Mengisi daya dengan cepat: memberikan lebih banyak daya untuk pengisian daya yang lebih cepat

Tidak usah menunggu lama saat perangkat Anda mengisi daya! Output daya pada pengisi daya ini memastikan perangkat terisi penuh lebih cepat dibandingkan dengan pengisi daya standar yang tidak begitu kuat.

Teknologi nirkabel Qi

Pengisian daya nirkabel, teknologi Qi, The wireless charging, Qi technology, banyak digunakan oleh smartphone dan perangkat seluler lainnya. Pengisi daya nirkabel Philips kompatibel dengan ponsel dan perangkat lain yang berkemampuan teknologi nirkabel Qi. Cukup letakkan perangkat di atas tempatnya dan nikmati pengalaman pengisian daya yang praktis.

Spesifikasi Teknis

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