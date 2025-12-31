2 year warranty
Dihentikan
DLP9359NB/97
Power bank yang ramping dan bertenaga
Kapasitas 10000 mAh dengan baterai Li-polimer yang aman. Tidak perlu panik jika baterai ponsel Anda habis. USB-C dengan PD mengoptimalkan pengisian daya perangkat terbaru Anda. Pengisian daya nirkabel qi untuk perangkat tanpa kabel.
10.000 mAh
QC 3.0 dan PD
dengan pengisian daya nirkabel
Lampu LED yang tidak mencolok menyala lembut agar Anda dapat mengetahui secara sekilas bahwa perangkat telah menyala.
Tidak usah menunggu lama saat perangkat Anda mengisi daya! Output daya pada pengisi daya ini memastikan perangkat terisi penuh lebih cepat dibandingkan dengan pengisi daya standar yang tidak begitu kuat.
Pengisian daya nirkabel, teknologi Qi, The wireless charging, Qi technology, banyak digunakan oleh smartphone dan perangkat seluler lainnya. Pengisi daya nirkabel Philips kompatibel dengan ponsel dan perangkat lain yang berkemampuan teknologi nirkabel Qi. Cukup letakkan perangkat di atas tempatnya dan nikmati pengalaman pengisian daya yang praktis.
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