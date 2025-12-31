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        Dihentikan

        Power bank USB

        DLP9359NB/97

        Power bank yang ramping dan bertenaga

        Kapasitas 10000 mAh dengan baterai Li-polimer yang aman. Tidak perlu panik jika baterai ponsel Anda habis. USB-C dengan PD mengoptimalkan pengisian daya perangkat terbaru Anda. Pengisian daya nirkabel qi untuk perangkat tanpa kabel.

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        dengan pengisian daya nirkabel 10 W

        Power bank yang ramping dan bertenaga

        • 10.000 mAh

        • QC 3.0 dan PD

        • dengan pengisian daya nirkabel

        Lampu LED indikator daya

        Lampu LED yang tidak mencolok menyala lembut agar Anda dapat mengetahui secara sekilas bahwa perangkat telah menyala.

        Mengisi daya dengan cepat: memberikan lebih banyak daya untuk pengisian daya yang lebih cepat

        Tidak usah menunggu lama saat perangkat Anda mengisi daya! Output daya pada pengisi daya ini memastikan perangkat terisi penuh lebih cepat dibandingkan dengan pengisi daya standar yang tidak begitu kuat.

        Teknologi nirkabel Qi

        Pengisian daya nirkabel, teknologi Qi, The wireless charging, Qi technology, banyak digunakan oleh smartphone dan perangkat seluler lainnya. Pengisi daya nirkabel Philips kompatibel dengan ponsel dan perangkat lain yang berkemampuan teknologi nirkabel Qi. Cukup letakkan perangkat di atas tempatnya dan nikmati pengalaman pengisian daya yang praktis.

        Spesifikasi Teknis

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