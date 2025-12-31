2 year warranty
DLP9520C/00
Power bank yang ramping dan bertenaga
Kapasitas besar 10.000mAh dengan baterai Li-polymer yang aman. PD dan QC3.0 pengisian daya cepat USB A dan USB C untuk mengisi daya perangkat terbaru Anda. Output pengisian nirkabel 15 W. Dapat mengisi daya hingga 4 perangkat sekaligus, dengan tampilan tingkat daya numerik.
10.000 mAh
Port pengisian daya USB A & USB C
Pengisian nirkabel Qi
QC 3.0 dan PD
Isi daya ponsel Anda dengan pengisian cepat nirkabel 15 W.
Pengisian daya nirkabel, teknologi Qi, The wireless charging, Qi technology, banyak digunakan oleh smartphone dan perangkat seluler lainnya. Pengisi daya nirkabel Philips kompatibel dengan ponsel dan perangkat lain yang berkemampuan teknologi nirkabel Qi. Cukup letakkan perangkat di atas tempatnya dan nikmati pengalaman pengisian daya yang praktis.
Layar LCD untuk indikator daya
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