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  • Power bank yang ramping dan bertenaga
  • Power bank yang ramping dan bertenaga

Power bank USB

DLP9520C/00

Power bank yang ramping dan bertenaga

Kapasitas besar 10.000mAh dengan baterai Li-polymer yang aman. PD dan QC3.0 pengisian daya cepat USB A dan USB C untuk mengisi daya perangkat terbaru Anda. Output pengisian nirkabel 15 W. Dapat mengisi daya hingga 4 perangkat sekaligus, dengan tampilan tingkat daya numerik.

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dengan paket daya cadangan portabel

Power bank yang ramping dan bertenaga

  • 10.000 mAh

  • Port pengisian daya USB A & USB C

  • Pengisian nirkabel Qi

  • QC 3.0 dan PD

pengisian daya nirkabel cepat 15 W

Isi daya ponsel Anda dengan pengisian cepat nirkabel 15 W.

Teknologi nirkabel Qi

Pengisian daya nirkabel, teknologi Qi, The wireless charging, Qi technology, banyak digunakan oleh smartphone dan perangkat seluler lainnya. Pengisi daya nirkabel Philips kompatibel dengan ponsel dan perangkat lain yang berkemampuan teknologi nirkabel Qi. Cukup letakkan perangkat di atas tempatnya dan nikmati pengalaman pengisian daya yang praktis.

Layar LCD untuk indikator daya

Layar LCD untuk indikator daya

Spesifikasi Teknis

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