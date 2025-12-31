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Power bank USB

DLP9779TB/00

Power bank yang ramping dan bertenaga

Kapasitas 10.000 mAh yang besar dengan output USB-C 20 W dan pengisian daya nirkabel 15 W. Tidak perlu repot lagi saat ponsel Anda kehabisan baterai. Cukup letakkan ponsel di ring magnetis dan dapatkan posisi yang sempurna untuk melakukan pengisian daya nirkabel.

Lihat semua manfaat

dengan casing penutup transparan.

Power bank yang ramping dan bertenaga

  • 10.000 mAh

  • dengan pengisian daya nirkabel

  • Port Tipe-C

Pengisi daya nirkabel dengan rim magnetis

Pengisi daya nirkabel dilengkapi dengan rim magnetis. Produk Apple yang menggunakan fitur pengisian daya nirkabel MagSafe dapat menempel sempurna pada dudukan.

Perlindungan cerdas terhadap panas berlebih, tegangan berlebih & arus berlebih

Perlindungan cerdas terhadap panas berlebih, tegangan berlebih, dan arus berlebih

Teknologi nirkabel Qi

Pengisian daya nirkabel, teknologi Qi, The wireless charging, Qi technology, banyak digunakan oleh smartphone dan perangkat seluler lainnya. Pengisi daya nirkabel Philips kompatibel dengan ponsel dan perangkat lain yang berkemampuan teknologi nirkabel Qi. Cukup letakkan perangkat di atas tempatnya dan nikmati pengalaman pengisian daya yang praktis.

Spesifikasi Teknis

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