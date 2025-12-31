Power bank yang ramping dan bertenaga

Kapasitas 10.000 mAh yang besar dengan output USB-C 20 W dan pengisian daya nirkabel 15 W. Tidak perlu repot lagi saat ponsel Anda kehabisan baterai. Cukup letakkan ponsel di ring magnetis dan dapatkan posisi yang sempurna untuk melakukan pengisian daya nirkabel.