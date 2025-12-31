2 year warranty
DLP9779TB/00
Power bank yang ramping dan bertenaga
Kapasitas 10.000 mAh yang besar dengan output USB-C 20 W dan pengisian daya nirkabel 15 W. Tidak perlu repot lagi saat ponsel Anda kehabisan baterai. Cukup letakkan ponsel di ring magnetis dan dapatkan posisi yang sempurna untuk melakukan pengisian daya nirkabel.
10.000 mAh
dengan pengisian daya nirkabel
Port Tipe-C
Pengisi daya nirkabel dilengkapi dengan rim magnetis. Produk Apple yang menggunakan fitur pengisian daya nirkabel MagSafe dapat menempel sempurna pada dudukan.
Perlindungan cerdas terhadap panas berlebih, tegangan berlebih, dan arus berlebih
Pengisian daya nirkabel, teknologi Qi, The wireless charging, Qi technology, banyak digunakan oleh smartphone dan perangkat seluler lainnya. Pengisi daya nirkabel Philips kompatibel dengan ponsel dan perangkat lain yang berkemampuan teknologi nirkabel Qi. Cukup letakkan perangkat di atas tempatnya dan nikmati pengalaman pengisian daya yang praktis.
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