2 year warranty
Dihentikan
DLP9902NB/97
Power bank
Kapasitas 10.000mAh besar dengan baterai Li-polimer yang aman. Tak perlu repot ketika baterai ponsel Anda habis. Pengisian daya cepat 2,1 A dual USB mampu mengisi daya perangkat terbaru
Universal
Power bank
Hitam
Desain ramping dan ergonomis agar praktis dan pas di mana saja.
Indikator LED membantu Anda mengetahui apakah perangkat mendapat daya atau tidak.
Perlindungan hubungan pendek akan melindungi diri Anda dan peralatan Anda apabila terjadi hubungan pendek.
Ulasan
Kecepatan pengisian daya tergantung pada kondisi pengisian daya, termasuk perangkat dan adaptor daya.