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Power bank USB

DLP9902NU/97

Power bank

Kapasitas 10.000mAh besar dengan baterai Li-polimer yang aman. Tak perlu repot ketika baterai ponsel Anda habis. Pengisian daya cepat 2,1 A dual USB mampu mengisi daya perangkat terbaru

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Dengan daya 10000 mAh cadangan yang portabel

Power bank

  • Universal

  • Power bank

  • Biru

Desain ramping dan ringan

Desain ramping dan ergonomis agar praktis dan pas di mana saja.

Indikator LED

Indikator LED membantu Anda mengetahui apakah perangkat mendapat daya atau tidak.

Perlindungan hubungan pendek akan melindungi diri Anda dan peralatan Anda

Perlindungan hubungan pendek akan melindungi diri Anda dan peralatan Anda apabila terjadi hubungan pendek.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Kecepatan pengisian daya tergantung pada kondisi pengisian daya, termasuk perangkat dan adaptor daya.