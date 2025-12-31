2 year warranty
Dihentikan
DLP9902NW/97
Power bank
Kapasitas 10.000mAh besar dengan baterai Li-polimer yang aman. Tak perlu repot ketika baterai ponsel Anda habis. Pengisian daya cepat 2,1 A dual USB mampu mengisi daya perangkat terbaru
Universal
Power bank
Putih
Perlindungan hubungan pendek akan melindungi diri Anda dan peralatan Anda apabila terjadi hubungan pendek.
Indikator LED membantu Anda mengetahui apakah perangkat mendapat daya atau tidak.
Desain ramping dan ergonomis agar praktis dan pas di mana saja.
Ulasan
Kecepatan pengisian daya tergantung pada kondisi pengisian daya, termasuk perangkat dan adaptor daya.